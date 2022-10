"Quella di Air Italy non è una vertenza regionale. La Regione si impegna a riportare la vertenza sui tavoli nazionali del Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico, non appena sarà in carica il nuovo Governo".

Così l'assessore al Lavoro della giunta Solinas, Alessandra Zedda, è tornata sulla vertenza Air Italy, nel corso della riunione, in videoconferenza, con le parti sociali per fare il punto della situazione sul futuro dei lavoratori.

"La Regione - ha aggiunto Zedda - è rimasta sempre a fianco dei lavoratori. L'assessorato del Lavoro, attraverso l'Aspal, ha già messo in campo una serie di strumenti per accompagnare i lavoratori ex-Air Italy in un percorso di reinserimento lavorativo. Oltre all'Avviso sui Bonus assunzionali e a quello della Mobilità territoriale, in ambito del Programma Feg, a breve sarà pubblicato anche il Bando per l'autoimpiego".

