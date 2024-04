L'assessore all'Agricoltura Gianfranco Satta incontra le associazioni di categoria. «Un primo tavolo di confronto e ascolto - l'ha definito prima di iniziare - ciò che proporrò alle associazioni è un patto per il benessere in agricoltura partendo dalle principali emergenze». Quali? «Le spettanze al comparto, quindi i ritardi nei pagamenti, una riforma delle agenzie, partendo dalle professionalità che abbiamo all'interno». In ogni caso, «l'obiettivo è anche ricontrattare la Pac rispetto ai problemi sollevati dalla politica regionale e che riguardano la riduzione delle risorse».

Secondo Satta è poi necessario snellire la burocrazia, dare agli agricoltori la possibilità di occuparsi della produzione più che delle incombenze». Nei prossimi giorni incontrerà una rappresentanza dei pastori: «Sono convinto della necessità di coinvolgere tutti gli attori del comparto».

Tra le associazioni, è presente al tavolo Coldiretti. Quali priorità da affrontare secondo il presidente Battista Cualbu: «La priorità è abbattere la burocrazia e fare in modo che i contributi che spettano alle imprese agricole arrivino nei tempi delle imprese e non della politica. Inoltre bisogna lavorare per valorizzare tutte le esigenze dell'agroalimentare».

LE VOCI DAL TAVOLO DI CONFRONTO:

