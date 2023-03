Si è aperta la sesta edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole (Bta) di Ismea con quasi 20mila ettari di terra in tutta Italia rimessi in circolo, per un totale di oltre 800 aziende agricole potenziali e un valore a base d'asta di 260 milioni di euro.

In Sardegna sono 80 i terreni soggetti alla procedura di vendita competitiva, per un totale di oltre 2.250 ettari e un valore a base d'asta di più di quasi 18,9 milioni di euro. In testa il Sud Sardegna con 35 terreni e 1.057,74 ettari (47%) e Sassari con 23 terreni e 822,48 ettari (37%). Seguono Cagliari con 14 terreni per una superficie di 233,73 ettari (10%), Oristano con 5 terreni e 69,32 ettari (3%) e Nuoro con 3 terreni e 67,07 ettari (3%).

Con Bta, Ismea intende favorire la mobilità del mercato fondiario reimmettendo nel circuito produttivo terreni, attraverso procedure telematiche, aperte a tutti e con la possibilità, per gli imprenditori agricoli under 41, di ottenere una rateizzazione del prezzo di acquisto fino a trent’anni.

