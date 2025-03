Dopo un 2024 da record, con oltre 5 milioni di passeggeri transitati, l’Aeroporto di Cagliari si prepara a decollare verso un’estate 2025 ancora più ambiziosa. Dal 30 marzo, la nuova stagione porterà un incremento del 7% nell’offerta complessiva rispetto all’anno scorso, con oltre 1,4 milioni di posti disponibili sui voli internazionali. In totale, lo scalo cagliaritano sarà collegato con 25 Paesi, attraverso 109 rotte operate da 39 compagnie aeree.

La crescita punta in particolare al mercato scandinavo, considerato strategico per il turismo in Sardegna.

Dopo il successo del volo su Göteborg, la stagione estiva vedrà l’introduzione di due nuove tratte: Stoccolma, operata da Ryanair, e Copenhagen, servita da SAS, entrambe con due voli settimanali.

Ryanair inoltre amplierà la sua rete con 40 destinazioni, 21 delle quali internazionali, mentre British Airways EuroFlyer porterà i collegamenti con Londra Gatwick fino a 10 frequenze settimanali. Anche Vueling rafforzerà il proprio operativo su Barcellona con un aumento del 20%, e Edelweiss garantirà un volo giornaliero per Zurigo nei periodi di alta stagione. Praga vedrà un incremento del 50% dei voli operati da Smartwings, mentre Austrian Airlines aumenterà del 25% le frequenze per Vienna.

Sul fronte domestico, Ryanair inaugurerà una nuova rotta per Pescara, mentre Aeroitalia collegherà Catania con il capoluogo sardo. Inoltre, la compagnia rafforzerà i voli in continuità territoriale, con 20 collegamenti giornalieri per Roma Fiumicino e fino a 16 per Milano Linate, superando i mille voli mensili.

Anche il settore dei voli charter vedrà importanti sviluppi: Lot, la compagnia di bandiera polacca, opererà su Varsavia, mentre Sky Alps introdurrà collegamenti con Innsbruck. Confermati i voli di Tunisair per la Tunisia e di People’s Viennaline per Altenrhein in Svizzera.

Con oltre 26 mila voli programmati, l’estate 2025 promette di essere la più intensa di sempre per l’Aeroporto di Cagliari, confermandolo come uno snodo fondamentale per il turismo e i collegamenti internazionali della Sardegna.

