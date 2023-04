La Commissione Ue ha dato il via libera a uno schema italiano di 475mila euro di aiuti per compensare gli operatori dei servizi di assistenza a terra degli aeroporti sardi per i danni subiti a causa della pandemia di Covid tra il primo marzo e il 30 giugno 2020.

A causa delle restrizioni ai viaggi imposte dall'Italia e da altri Paesi per limitare la diffusione del virus, gli hub sardi hanno infatti subito un forte calo del traffico di aerei e passeggeri, con conseguenti perdite di fatturato, evidenzia Bruxelles.

Il sostegno pubblico sarà erogato sotto forma di sovvenzioni dirette. Il regime è stato approvato secondo le norme Ue sugli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri per compensare imprese o settori specifici per i danni direttamente causati da eventi eccezionali come il Covid.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata