«Far sì che il tema della continuità aerea sia tolto dal terreno dello scontro politico e si riprenda a ragionare assieme per restituire ai sardi un diritto inalienabile e all’Isola la soddisfazione di un bisogno irrinunciabile». È l’auspicio manifestato dall’assessore ai Trasporti Antonio Moro prima di essere ascoltato questo pomeriggio in commissione Trasporti del Consiglio.

Inoltre, ha detto, «mi auguro che l’unità e la sensibilità che in queste ore stiamo riscontrando sul tema della continuità possa tradursi in una grande mobilitazione e partecipazione per disegnare un nuovo modello sardo della continuità che garantisca al trasporto aereo soluzioni più efficaci e calzanti alle rinnovate esigenze della nostra Isola».

Sul vertice in programma domani alle 12 con ministero ed Enac: «Chiederemo l’attivazione delle procedure di emergenza per restituire anche ad Alghero la certezza dei collegamenti aerei e le agevolazioni tariffarie. Presumibilmente, la questione che riguarda lo scalo di Fertilia si risolverà con una procedura negoziata che prevede l’invito a una serie di compagnie aeree perché partendo dalla base d’asta, assicuri i collegamenti».

© Riproduzione riservata