Un “immediato confronto”. È quello che Arnaldo Boeddu, segretario generale del Filt Cgil Sardegna, chiede alla Giunta regionale in relazione ad alcuni aspetti sul tema del trasporto aereo, mentre si attende che si possano prenotare i voli in continuità territoriale dai tre aeroporti dell’Isola verso Roma Fiumicino e Milano Linate, anche nei mesi invernali.

Vista l'offerta della compagnia di bandiera Ita e prima di sapere come verranno suddivise le rotte con la compagnia Volotea, quali orari in arrivo e in partenza da e per la Sardegna verranno garantiti e in quale misura verrà definito il prezzo dei biglietti, il leader sindacale chiede "in quale maniera la Regione vorrà tutelare gli oramai ex lavoratori Air Italy".

"Sulla ricollocazione di 1.322 dipendenti della compagnia aerea sarda - ricorda - si sono spese molte parole ma, a queste, non sono seguiti atti concreti. Per queste ragioni è bene riproporre la costituzione di un unico bacino formato dagli ex lavoratori Air Italy e Alitalia e dalle altre due compagnie (Blue Panorama e Neos) dal quale attingere per le nuove assunzioni. Resta inteso che, per il personale necessario per garantire la continuità territoriale aerea, si dovrà predisporre una premialità per gli ex lavoratori Air Italy".

“Non sarà affatto semplice – conclude Boeddu - mettere in atto tutto questo senza calpestare le norme europee ma tutti hanno il dovere di accettare la sfida e di assumersi la responsabilità che viene assegnata dal ruolo ricoperto".

