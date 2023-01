È un debutto importante che segna l’avvio di un cammino di promozione del comparto vitivinicolo sardo nella Capitale. Con 40 aziende ed oltre 170 vini da degustare, sabato 21 e domenica 22 sarà protagonista a Roma la prima edizione di La Sardegna di Vinodabere. Conoscere e incontrare la produzione vitivinicola di un’isola affascinante come la Sardegna, tra bollicine, rossi, bianchi e rosati, è ciò che regalerà la kermesse organizzata il prossimo fine settimana all’Hotel Belsaty.

«Saranno 40 le cantine sarde selezionate dal team di Vinodabere coordinato dal direttore Maurizio Valeriani, profondo conoscitore della produzione sarda, che condurrà i visitatori in un viaggio alla scoperta di tante aree diverse tra loro, ovvero Alghero, Gallura, Mamoiada, Mandrolisai, Ogliastra, Orgosolo, Oristanese, Sorso, Sulcis e il sud della Sardegna. Alcuni di questi stessi territori saranno anche i protagonisti delle masterclass in programma sabato 21 gennaio», spiegano gli organizzatori. «Scopo di questa manifestazione, al suo primo anno di vita, è quello di promuovere una viticoltura dove ancora tanto è da scoprire, attraverso l’assaggio di vini prodotti da realtà anche di piccole dimensioni e meno conosciute, oltre che da cantine note in tutto il mondo». La Sardegna di Vinodabere sarà una esperienza vinosa fatta di mille colori, sfumature ed odori: un tour in una terra fatta di storia e di tradizioni, con lo sguardo attento e curioso sul futuro.

Il programma prevede sabato alle 9 la masterclass “Il Carignano del Sulcis ed il piede franco”, condotta da Dario Cappelloni e Maurizio Valeriani. Alle 10.30, masterclass “Mamoiada e la viticoltura di montagna” con Dario Cappelloni, Antonio Paolini e Maurizio Valeriani. Alle 12 masterclass “Mandrolisai e la vocazione enoica di un territorio nel cuore della Sardegna” con Dario Cappelloni e Maurizio Valeriani. Dalle 15 alle 16.30 apertura banchi di assaggio per operatori e stampa. Mentre dalle 16.30 alle 20.30 apertura banchi di assaggio per il pubblico. Domenica dalle 10 alle 12.30 apertura banchi di assaggio per operatori e stampa. Dalle 14 alle 19 apertura banchi di assaggio per il pubblico.

