Sarà un’edizione con focus sull’Intelligenza Artificiale la terza fiera dell’innovazione e della digital fabrication. Organizzata dal Fab Lab di Olbia, al suo decimo compleanno, la Maker Faire Sardinia e i suoi artigiani digitali tornano il 26 e il 27 aprile al Museo Archeologico di Olbia con l’evento dal titolo “AI Revolution. Intelligenze in Evoluzione”: la nuova frontiera tecnologica, che sta rivoluzionando la nostra quotidianità, è il tema che addetti ai lavori e appassionati potranno esplorare in uno spazio di conoscenza, approfondimento, sperimentazione e collaborazione sulle recenti novità del settore.

Anche questa volta, in un contesto informale e amichevole, la Maker Faire diventa opportunità di scambio per condividere progetti e professionalità (o semplici curiosità) su un mondo, quello dell’artigiano digitale, in costante evoluzione. Oltre agli stand, aperti dalle 10 alle 20, i consueti talk con ospiti internazionali saranno dedicati al tema “rivoluzione ed evoluzione” generati dai progressi applicativi dell’Intelligenza Artificiale. «Anche quest’anno sosteniamo con entusiasmo questa coinvolgente e stimolante iniziativa – afferma Sabrina Serra, assessora all’Istruzione Pubblica, Cultura e Beni culturali del Comune di Olbia - . L’evento risponde molto all’idea che abbiamo della città giovane, moderna e innovativa. Si tratta di un interessante momento di incontro, per tutti gli operatori del settore, che spesso nei loro lavori mettono insieme innovazione, artigianalità ed arte. L’evento accoglierà tutti i visitatori che, spero, saranno curiosi e numerosi».

Non a caso la scelta di anticipare la fiera nel ponte che va dal 25 aprile al primo maggio così da coinvolgere attivamente gli Istituti scolastici e nuove fette di turismo in un periodo di relativa bassa stagione. «Maker Faire Sardinia ha raggiunto la piena maturità e si conferma come appuntamento biennale fisso per la città di Olbia e per l’intera Sardegna – spiega Antonio Burrai, presidente del locale Fab Lab e organizzatore dell’evento – Rispetto alle precedenti edizioni, la fiera 2024 si terrà in primavera, ci aspettiamo una grande partecipazione di appassionati, curiosi, ma anche un coinvolgimento fattivo di tutti i partner storici dell’evento e degli esperti di una materia, quella dell’Intelligenza Artificiale, che farà sempre più parte della nostra vita di tutti i giorni».

Come per le due precedenti edizioni, l’evento 2024 sarà supportato da enti ed organizzazioni tra i quali Comune di Olbia, Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio del Nord Sardegna, CIPNES, Confcommercio Olbia; altri verranno resi noti nei prossimi giorni insieme al programma definitivo.

