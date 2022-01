Il 27 e 28 marzo a Cagliari torna Ristoamare, l’evento dedicato al settore dell’ospitalità in Sardegna, organizzato da La Rosa dei Venti, agenzia di consulenza e vendita nel mercato del food & beverage sardo.

“Dopo due anni di pausa forzata dove hotel, bar, ristoranti e tutti gli esercizi che soddisfano le esigenze del fuori casa hanno sofferto, adesso possiamo riprogrammare la nuova stagione in sicurezza e con migliori prospettive di vendita”, ha affermato Davide Pisano, amministratore unico della società.

La due giorni si terrà al T Hotel di Cagliari, in uno spazio di oltre mille metri quadrati, più di 50 postazioni espositive che accoglieranno aziende internazionali, nazionali e regionali che si occupano di food & beverage, servizi e accessori per l’ospitalità in Sardegna.

In questa edizione, una sala verrà dedicata ai servizi per l’ospitalità: dalla detergenza al marketing, dagli applicativi gestionali alle attrezzature.

“Stiamo definendo la partecipazione dei partner pubblici che concederanno il patrocinio, con gli sponsor e i supporter che oltre a sostenere l’evento presenteranno i loro servizi ai visitatori e abbiamo già un calendario di iniziative all’interno della sala congressi dove le aziende realizzeranno show cooking e seminari dedicati a chi fa ospitalità in Sardegna”, ha aggiunto.

Tra i protagonisti, oltre alle aziende, anche le associazioni di categoria che interverranno nei dibattiti, le associazioni professionali che assisteranno gli espositori e presenteranno le offerte formative e gli istituti alberghieri che, con i propri studenti, svolgeranno le attività di alternanza scuola-lavoro.

“I settori che vogliamo valorizzare sono due: il commercio e il turismo, saldamente legati, soprattutto nella nostra Isola e che hanno bisogno di un rinnovato impegno e impulso affinché gli attori economici, e non solo, possano produrre reddito e promuovere qualità” ha concluso Pisano.

(Unioneonline/F)

