Allarme diffusione lingua blu in Sardegna. A lanciarlo è la Copagri che chiede alla Regione un incontro urgente per fermare l’epidemia.

Secondo il report dell’Osservatorio epidemiologico veterinario aggiornato a tre giorni fa, sono 177 i focolai attivi, con 48.542 capi coinvolti, 202 già morti e altri 21 focolai sospetti.

Copagri sollecita inoltre in tempi brevi un provvedimento legislativo, che venga inserito nella manovra di assestamento di bilancio, per il rimborso dei capi ovini morti e la perdita conseguente di reddito, nonché contenente la previsione di un rimborso forfettario per ogni capo coinvolto all'interno dei focolai registrati.

"Non vorremmo tornare agli anni 2012 e 2013 - dice il presidente regionale Ignazio Cirronis - quando furono registrati oltre 100.000 capi morti e una forte riduzione della produzione di latte".

