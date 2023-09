Stasera alle 19 l'autore ed ex minatore Silvestro Papinuto presenta il libro autobiografico “Racconti e aneddoti di una vita dedicata alla miniera” nei locali del Caffè Letterario in piazza Zampillo.

Papinuto oggi ha 72 anni. Figlio di ex minatori, entra in miniera a San Giovanni, nel Sulcis metallifero, poco più che ventenne. La storia narrata nel libro si svolge nel 1992, l'anno in cui l'Eni annunciò la chiusura delle miniere e i minatori occuparono i pozzi in segno di protesta, asserragliandosi all'interno insieme a chili di esplosivo.

Durante la serata sarà proiettato anche il film-documentario “L'amore e la follia” del regista Giuseppe Casu prodotto nel 2012 da Tratti Documentari, che ripercorre quei momenti con le testimonianze video dello stesso Silvestro Papinuto e Manlio Massole, cronometrista della miniera e poeta, originario di Buggerru, che si trovarono entrambi nel ventre della miniera durante i giorni dell'occupazione.

L'evento è curato da Sardegna Turistica e Sardegna Web Agency, è a ingresso libero e gratuito.

