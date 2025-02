Domani, in Marmilla, sarà un pomeriggio dedicato alla lettura e alla cultura sarda. In programma, infatti, un doppio evento a Villa Verde e ad Albagiara. A Villa Verde, a partire dalle 16.30, nel centro di produzione culturale “Move The Box”, di proprietà del Consorzio Due Giare, in occasione del sa “Dii Internatzionali de sa limba de brassolu”, si terrà la presentazione del libro “Poetas de Cmapidanu… in Arcidanu”, di Antonio Ignazion Garau, Ignazio Murru e Giampaolo Nuscis.

L’incontro è organizzato dalla biblioteca comunale “Antoni Cuccu”, l’ufficio della Lingua Sarda della provincia di Oristano e l’associazione “Palazzo d’Inverno”.

Ad Albagiara, invece, a partire dalle 18, negli spazi del centro sociale, sarà presentato il libro “Si Sardi chi può” di Nicola Cancedda, una storia della Sardegna in chiave comica.

L’organizzazione è a cura dell’amministrazione comunale.

