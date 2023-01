Cinque giovani turritani tra i 18 e i 25 anni potranno partecipare al progetto “Promemoria Auschwitz Sardegna 2023”, finanziato dal Comune di Porto Torres e gestito dall’Associazione Arci Sardegna in cooperazione con l’Associazione “Deina”. Promemoria Auschwitz è un progetto di educazione alla cittadinanza europea pensato per accompagnare le giovani generazioni alla scoperta e alla comprensione della complessità del mondo che ci circonda a partire dal passato e dalle sue narrazioni, affinché possano acquisire lo spirito critico necessario a un protagonismo come cittadini nel presente.

L’obiettivo è educare a una partecipazione che sia libera, critica e consapevole, proponendo un percorso strutturato in grado di alimentare una relazione continua tra storia, memoria e cittadinanza. È uno spazio in cui i partecipanti hanno l’opportunità di incontrarsi e approfondire tematiche storiche e sociali relative a quegli anni, in un periodo in cui le testimonianze dirette di quei terribili accadimenti cominciano a scomparire.

La tappa più importante e intensa del progetto è il viaggio a Cracovia che si svolgerà presumibilmente nei giorni 9/14 marzo 2023. I momenti centrali sono rappresentati dalla visita al museo Fabbrica di Oscar Schindler, la visita guidata al quartiere e all’ex ghetto ebraico di Cracovia, e quella ai campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau, a cui è dedicata un’intera giornata.

Possono partecipare al progetto esclusivamente i giovani residenti nel Comune di Porto Torres, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che si impegnino a essere presenti in tutte le fasi del progetto, comprese la formazione post viaggio e le successive restituzioni, pena l’automatica esclusione, inoltre dovranno contribuire con una quota non rimborsabile di 100 euro che dovrà essere versata all’atto dell’accettazione della selezione per la partecipazione. Per presentare domanda c'è tempo fino al 25 gennaio.

