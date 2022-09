È tempo di vendemmia anche tra i filari di Cannonau, Monica e Nuragus e all’Istituto Agrario “Duca degli Abruzzi” di Elmas. Nella piana tra l’aeroporto e la SS 131 i giovani delle quinte classi e della “sesta” sono impegnati nel taglio dei grappoli sotto l’attenta guida della Dirigente scolastica Maria Antonietta Atzori e del capo azienda dell’istituto, Salvatore Pulisci, che sovrintende alla cura e all’allevamento dei 5 ettari di vigneti della scuola. E se la produzione di quest’anno si annuncia buona in tutta l’Isola sia per qualità che per quantità, nella Cantina dell’Istituto Agrario si punta alla qualità: “È una scelta didattica – spiega a L’Unione Sarda - Maria Antonietta Atzori – perché ci interessa formare enotecnici che sappiano produrre vini di qualità”.

“In questi ultimi decenni si è compresa l’importanza della qualità dell’uva da Vino – spiega Ettore Crobu, docente di Scienze Agrarie -, con la qualità si riesce a valorizzare le produzioni e anche il territorio, basti pensare le zone della Toscana dove si produce il Brunello di Montalcino”, e in Sardegna al Cannonau e al Vermentino.

“La forma di allevamento delle viti, nell’ottica di una produzione di qualità, è quella del cordone speronato per i rossi e del guyot per i bianchi”, spiega Pulisci. La vendemmia si annuncia quindi di ottima qualità con una produzione di circa 50 quintali per ettaro e una previsione di circa 15mila litri di prodotto che andranno a riempire le bottiglie delle tre etichette di Doc e delle tre Igp di proprietà dell’Istituto: “I primi sono il Semelia, Su Masu e il Roseum – spiega Maria Antonietta Atzori – mentre per quanto riguarda i Doc le nostre etichette sono il Kastigu, Kirma e il Moscato, tutte in vendita, come gli altri prodotti dell’azienda agricola, nel nostro spaccio aziendale”.

Si annuncia un’ottima produzione quindi anche per le condizioni climatiche favorevoli: “Quest’estate caratterizzata da un caldo torrido è stata provvidenziale – afferma Pulisci, il capo azienda - perché ha preservato gli alberelli autoctoni dagli attacchi dei parassiti e dei funghi quali oidio e botrite, fatta eccezione per qualche raro caso negli alberelli di Chardonnay, che comunque non è un vitigno tipico dell’isola”. Dopo il taglio l’uva viene messa in cassette e portata in cantina dove si utilizza la pigiadiraspatrice che prima separa i raspi e poi li pigia. Il mosto quindi in serbatoi in acciaio inox e fatto fermentare nei tini a temperatura controllata di circa 18 gradi per i bianchi per circa 15 giorni mentre i rossi a circa 26 gradi per una settimana circa.

Il vino è anche un’opportunità di lavoro: “L’istituto offre agli studenti la possibilità specializzarsi con la frequenza del sesto anno per conseguire la qualifica di enotecnico – spiega la dirigente scolastica -. Quest’anno abbiamo 14 studenti della sesta classe che conseguiranno il titolo – conclude Maria Antonietta Atzori –, e sono figure molto ricercate dalle cantine sociali e da quelle private, sempre alla ricerca di personale specializzato”. Tutti i ragazzi formati lo scorso anno sono stati immediatamente assunti “a testimonianza di quanto è valido questo percorso didattico”.

LE IMMAGINI:

Studenti e insegnanti tra i filari dell'azienda agricola dell'Istituto "Duca degli Abruzzi" I filari di Cannonau Gli studenti tra i filari Uno studente mostra un grappolo di Cannonau Un grappolo di Cannonau Gli studenti impegnati nella vendemmia La vigna Il taglio del grappolo d'uva Lo studente taglia con cura il grappolo Studenti tra i filari La vendemmia Il taglio dell'uva Una studentessa impegnata nella vendemmia Taglio dell'uva Taglio del grappolo di Cannonau La cura nel taglio del grappolo La cantina dell'Istituto Agrario "Duca degli Abruzzi" Studenti osservano la fermentazione del mosto Le analisi di laboratorio Professori e alunni nella cantina dell'Istituto

© Riproduzione riservata