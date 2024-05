Si parlerà del conflitto israelo-palestinese nel prossimo appuntamento della rassegna itinerante “Chistionis”. A Usellus, con il coordinamento della Biblioteca Gramsciana e il sostegno del Comune e del Consorzio Due Giare, domani alle 18, nella biblioteca del paese, si terrà un incontro con Claudio Vercelli, autore del testo “Storia del conflitto israelo-palestinese”. Gli interventi saranno affidati a Marco Atzori.

«Il conflitto tra israeliani e palestinesi – spiega Giuseppe Manias della Biblioteca Gramsciana - in questi ultimi anni e mesi è di nuovo andato avvitandosi su di sé, dopo gli spiragli degli anni novanta. Alla radice rimane il mancato riconoscimento reciproco, la tragica finzione per cui, affinché l’uno possa esistere, l’altro debba scomparire una volta per sempre. Una terra, due popoli, ma non ancora due Stati. Claudio Vercelli affronta, attraverso un’analisi dell’evoluzione del confronto tra arabi ed ebrei, dalla seconda metà del XIX secolo ai giorni nostri, gli elementi prioritari così come i nodi problematici che sono a tutt’oggi sul tavolo della discussione: le identità nazionali, le risorse materiali e simboliche, la demografia, il ruolo delle religioni».

