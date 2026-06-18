Una serata tutta votata all'arte, nell'intreccio di letture e pittura non tanto figurativa, quanto più testuale: questo venerdì a Cagliari, da Biancospino Dispensa, sarà occasione di un incontro che vedrà protagonisti i quadri di Mario Deriu e le letture di Francesca "Ismaelle" Cogoni, che dalle 19:30 illumineranno il locale di in piazza san Cosimo 6.

Lo "scrittore di quadri" Mario Deriu, artista e designer cagliaritano, farà così ritorno con un formato espositivo non dal solito approccio, dando forma alle suggestioni letterarie delle sue opere grazie alle letture di "Ismaelle", in un viaggio interdisciplinare tra immagini vibranti ed eteree e dominio della testualità.

Deriu porta infatti avanti da anni una ricerca calligrafica, tramite la quale il testo diventa pittura e il segno assume forza espressiva, nell'incontro profondo di materia e pensiero. In una ritmata tensione visiva, il riconoscibile tratto intenso e reiterato quasi ossessivamente mette in dialogo la parola scritta con italiano, latino e sardo, traendo ispirazione da poesie, aforismi e testi musicali. Cogoni, concittadina attiva come attrice, regista e operatrice culturale, è invece nota per aver firmato pièce dal forte impegno sociale, tra finzione e indagine storica, oltre che per gli espressivi reading, con i quali ha spesso affrontato i temi di marginalità e salute mentale nel nostro territorio.

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