Si terrà il 30 settembre la seconda edizione di “Un Sorso di poesia - poeti multilingue a confronto", appuntamento organizzato dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del comune di Sorso, in collaborazione con l'Associazione "Boghes a chiterra" di Perfugas e con la partecipazione del Coro Femminile "Sa oghe de sos feminos sennaresos".

Dalle 17, nella sala conferenze del Palazzo Baronale in via Convento, si ritroveranno tutti i poeti e gli appassionati di poesia per un incontro fra parole, musica e canti tradizionali.

A presentare la serata, alla quale interverranno il sindaco Fabrizio Demelas e l'assessore alla Cultura e al Turismo Federico Basciu per i saluti e l’apertura dell’evento, saranno Giovannino Piseddu e Vanna Pina Delogu.

L'appuntamento chiude gli eventi estivi 2023.

© Riproduzione riservata