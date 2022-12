Manca ormai poco all'inaugurazione della nuova biblioteca di Cheremule, in programma venerdì 30 dicembre, che non ha però ancora un nome. Un trasferimento, al centro culturale “Antonio Spanedda”, che è stato portato avanti dalla bibliotecaria Caterina Zichi, dell'associazione culturale Andala Noa, e che si è concluso in questi giorni.

Da qui l'iniziativa dell'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Antonella Chessa e dalla stessa associazione di Borutta: «Abbiamo deciso di lanciare un contest dal titolo ‘trova il nome’ - spiegano -. Sarà possibile imbucare in un'apposita cassetta, posizionata accanto alla porta del centro culturale Spanedda, le vostre idee sul possibile nome».

Per quanto riguarda l'attività amministrativa, grazie alla partecipazione, da parte dell'ufficio tecnico, al Bando pubblico “Fondo di Sviluppo e Coesione. Linea d’Azione 1.2.2. - Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City", è arrivata l'auto elettrica che sarà in dotazione come automobile di rappresentanza.

