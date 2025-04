Nel prossimo weekend, da venerdì a domenica, Semestene ospiterà la tappa inaugurale della seconda edizione di Itinerari nei borghi.

La rassegna organizzata dall’ASD In Sardegna e dall’Associazione di Promozione Sociale Camperisti Torres accompagna turisti, camperisti, appassionati di attività all’aria aperta o semplici curiosi alla scoperta dei suggestivi borghi della Sardegna.

Il programma - Venerdì pomeriggio il via coi giochi della tradizione sarda che coinvolgeranno tutti i bambini e le bambine dell’Istituto comprensivo di Pozzomaggiore. Sabato, a partire dalle ore 16, le attività dedicate agli adulti, con base operativa al Centro sociale con i laboratori di intreccio e tessitura, ed enogastronomico. Prima della Cena comunitaria (ore 20), spazio al dibattito con la presentazione del progetto Sardegna on the road – La Sardegna che accoglie, organizzato dall’APS Camperisti Torres.

Domenica dalle 9 partirà la Ciclo pedalata turistica nel territorio del Mejlogu, opera di Sardegna, Sport & Natura, mentre l’archeologo Luca Sanna guiderà l’Escursione narrata nel territorio che condurrà fino al nuraghe S’Iscolca.

Dalle 11 Orienteeing urbano, aperto a famiglie piccoli gruppi, che sotto l’attenta guida di Corrado Conca di Adventure Guide potranno vivere un’esperienza straordinaria che permetterà di scoprire osservando con uno sguardo curioso i luoghi e la storia di Semestene. A chiudere il pranzo a base di pane zichi e pecora.

