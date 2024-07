Oltre trent’anni di carriera, vari riconoscimenti ricevuti in Sardegna e nel resto dell’Italia, con la sua splendida voce Maria Luisa Congiu, artista legata alle tradizioni sarde, sorprende il numeroso pubblico presente nell’Atrio Metropoli della basilica di San Gavino.

Applausi, balli e musica per il concerto inaugurale, a Porto Torres, di Musica & Natura, la rassegna concertistica organizzata dall’associazione Musicando Insieme a cura del direttore artistico Donatella Parodi. Brani tratti dai cd quali "Boghe de s'Anima", e canzoni, dal titolo Ajò, dedicato agli emigrati sardi. Il singolo Lumeras, e ancora "Taj Mahal" e "Su Muttu 'e sos puzzones", e poi l’incontro diretto con il pubblico che invita a cantare.

Un tripudio per l’artista, nata a Roma da padre originario di Oliena, che ha saputo dialogare con i tanti presenti, impreziosendo l’evento con la sua arte, più di due ore di spettacolo in cui ha saputo esprimere i tanti mondi musicali che animano la tradizione popolare, rendendola ricca e variegata, armonie in contesti inediti. Ha cantato la terra sarda, il suo essere fiera e orgogliosa, ricca di storia, cultura e identità davanti alla millenaria basilica, monumento simbolo della città di Porto Torres.

© Riproduzione riservata