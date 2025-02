Si intitola “Tre strade della contemporaneità” e propone nella sala conferenze del Comunale di Sassari tre giovedì sul teatro con Nicola Fano, storico e docente di storia del teatro, autore teatrale e televisivo. Si tratta di un breve ciclo di incontri gratuiti, in collaborazione con gli spettacoli in cartellone nel circuito teatrale di Sardegna, che punta a fornire qualche strumento teorico per capire meglio le ragioni di interesse delle rappresentazioni in programma.

Il via giovedì alle ore 16 con “La lezione di Cechov”. Il teatro contemporaneo nasce da Anton Cechov: il grande scrittore russo con la sua predilezione per il non-detto e il non-vissuto può essere considerato il padre del teatro Beckett, Pinter e Fosse.

Il 6 marzo si discute su “Il dopo Eduardo” e sugli autori considerati i maestri della nuova scuola napoletana: Enzo Moscato, Manlio Santanelli, Annibale Ruccello e Mimmo Borrelli. Chiusura il 27 marzo con “Il teatro di narrazione”. Marco Paolini, Ascanio Celestini, Marco Baliani e Davide Enia sono considerati gli iniziatori di questo genere che mescola l’arte dell’attore alla suggestione del racconto popolare.

