Quattro giornate di eventi digitali, spettacoli dal vivo, laboratori e incontri sul tema della disabilità. Torna dal 18 al 21 novembre il "Lucido festival", appuntamento con la direzione artistica di Michela Sale Musio e Tiziana Troja, della compagnia, appunto, le “Lucido Sottile”.

Appuntamento all’aeroporto di Cagliari, dove la sala del Business Centre, al piano superiore dello scalo, sarà abitata dalle "Donne Extra-ordinarie", protagoniste della settima edizione del festival.

Ricco il parterre di ospiti italiani e internazionali come l'attrice Heather Massie, la regista e attrice Monica Nappo, le musiciste Manuela e Frida Bollani, la campionessa mondiale paraolimpica di arrampicata sportiva Alessia Refolo nello spazio co-gestito con Giulia Giornaliste Sardegna.

E ancora: Angelo Trofa, Alessandra Quattrocchi in dialogo con Cathy La Torre, Irene Serini e Le Lucide, Valentina Puddu, Felice Montervino, Maria Francesca Chiappe de L'Unione Sarda accanto a Flavia Vago.

"Sono palestinese, musulmana, donna, disabile e per non farmi mancare niente, vivo nel New Jersey! Se non vi sentite meglio con voi stesse, credetemi, magari dovreste". A questa frase della straordinaria comica statunitense Maysoon Zaiyd si ispira la settima edizione del Festival.

"Maysoon Zaiyd è un faro nel marasma della lotta per i diritti - spiegano Le Lucide -, è vicina al nostro sentire e al nostro modo di comunicare con il pubblico. Amiamo ironizzare su tutto, a volte lo facciamo talmente 'forte' da scuotere l'opinione pubblica. Ma nella nostra comicità, siamo serissime. Così vuol essere il festival, pervaso dalla 'leggerezza tagliente' che ci caratterizza, che è la cifra del nostro modo di fare spettacolo".

Gli eventi sono aperti a un massimo di 50 persone, con l'aeroporto che mette a disposizione i parcheggi a tariffe agevolate per l’occasione.

Tutto si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid.

