Sarà come sempre un modo per promuovere e valorizzare il territorio terralbese, sia con le ricette tipiche della zona ma che con le escursioni e la visita nei luoghi simbolo della borgata. Il prossimo 4 giugno torna la rassegna enogastronomica dal titolo “Gustando Marceddì”, evento promosso dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune, i pescatori e i vari comitati cittadini.

Un appuntamento con il buon cibo che ogni anno attira tantissime persone provenienti da ogni angolo dell’Isola. In un ristorante a cielo aperto sarà possibile degustare tutto il pescato locale. Nelle dieci postazioni che verranno allestite per l’occasione, nel lato abitazioni del lungomare di via Sardus Pater, nel tratto tra piazza Madonna di Bonaria e via Is Poiggeris, un menù di tutto rispetto: pesce fritto e arrosto, pasta e fregola ai frutti di mare, burrida di razza, polpo e cozze e tanto altro ancora. Il tutto da assaporare con il vino locale.

Sarà possibile inoltre visitare la torre spagnola recentemente restaurata al cui interno si trova l’Osservatorio delle Zone Umide dell’Oristanese. Porte aperte dalle 11 alle 13 e dalle 15,30 alle 20. Sarà fruibile anche il Museo del mare, sempre nella borgata di Marceddì. Su prenotazione e grazie alla collaborazione dei pescatori sarà possibile inoltre partecipare a un'escursione naturalistica in barca nella valle di Marceddì.

La sera invece musica per tutti. Per l’evento a Marceddì sono attese tantissime persone più degli anni scorsi. La rassegna gastronomica infatti si terrà in concomitanza con l’iniziativa culturale “Monumenti Aperti” organizzata dall’associazione Imago Mundo Onlus. Il 3 il 4 giugno farà tappa proprio a Terralba. Per avere qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla Pro Loco locale.

