Al centro dello spettacolo l’indagine sul senso di inquietudine che attanaglia indistintamente tutte le fasce d’età̀ ma avvolge in particolare le giovani generazioni che si trovano di fronte ad obbiettivi spesso irraggiungibili imposti da una società̀ che chiede di essere sempre più̀ performativi e punisce anche il minimo errore. Arriva nell'isola “Lidodissea” della Compagnia Berardi/Casolari.

La prima tappagiovedì al Teatro Eliseo di Nuoro (alle 20.30). Venerdì lo spettacolo sarà rappresentato al teatro Astra di Sassari (21) per la 34^ edizione del Festival Etnia e Teatralità. Chiusura del mini tour sabato al teatro di Sinnai.

Lo spettacolo è il risultato di un confronto e incontro con il poema omerico in cui Gianfranco Berardi (Premio Ubu nel 2018 come miglior attore) e Gabriella Casolari in scena, ma anche autori e registi, evidenziano dinamiche archetipiche che risuonano forti nel contemporaneo. Il lavoro è stato realizzato con la collaborazione di César Brie (assistente regia) e Ludovico D'Agostino e Silvia Zaru (tra i protagonisti).

A rivivere e rievocare le avventure del viaggio mitologico in chiave trasposta, una famiglia in vacanza al mare. Ad accompagnare i protagonisti alla scoperta di sé ci sarà̀ un aedo non vedente, la cui cecità̀, oltre a rievocare la figura omerica, servirà̀ anche da metafora al limite mentale al quale l’uomo di oggi è assuefatto.

Lo spettacolo è integrato da un’audiodescrizione dal vivo che la Compagnia Berardi Casolari ha progettato per propri spettacoli, in collaborazione con la Civica Scuola Interpreti e traduttori Altiero Spinelli e la App Converso® di Donato Velardi. Ogni utente interessato potrà usufruire del servizio semplicemente attraverso l’utilizzo del proprio smartphone e delle proprie cuffie personali.

