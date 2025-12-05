Saranno Gianluca Medas e Nicola Agus (chitarra) i protagonisti del divertente spettacolo teatrale per famiglie e bambini “Puddighitta, la gallina socialista e altre furbacchione”, allestito dalla Compagnia “Figli d’arte Medas”, in programma stasera alle 19.30 all’ex Montegranatico.



Lo spettacolo è inserito all’interno del Festival Domusdeteatro “Ilos de Atunzu 2025”, organizzato dalla compagnia Ilos Teatro di Lula, che si concluderà martedì prossimo.



Prossimi incontri domani alle 18.30 con lo spettacolo di cabaret per tutti di Ilos Teatro e il 9 dicembre ancora con la compagnia “Figli d’arte Medas” che metterà in scena “Schillelè”.

© Riproduzione riservata