Con W l'Italia - L'Italia nella notte scura, anteprima nazionale, ieri si è aperto il sipario sull'undicesima edizione della rassegna letteraria estiva Sul filo del discorso, promossa dall'assessorato alla Cultura del Comune di Olbia.

Buona la prima, con un successo di pubblico, per lo spettacolo concerto, tra parole e musica, che ha raccontato gli accadimenti nel Belpaese negli anni Settanta: sul palco, le note del pianoforte di Alessandro Nidi e la voce dell'attrice e cantante Elena Pau, con la partecipazione straordinaria dell'autore televisivo, primo italiano a ricevere il Tony Award per la migliore opera teatrale e la migliore regia della sua The Lehman trilogy che ha sbancato a Broadway nel 2022, Stefano Massini.

In scena, l'Italia nel 1975 raccontata da Massini dissacrando la narrazione costituita con un'interpretazione in filigrana dei fatti che hanno cambiato radicalmente il Paese. Dalle prime azioni dello psichiatra Franco Basaglia per restituire dignità ai malati psichici all'approvazione alla Camera del nuovo diritto di famiglia, dal delitto del Circeo alla barbara uccisione di Pier Paolo Pasolini, dal terzo processo per la strage di Piazza Fontana, che si è fermato per il coinvolgimento tra gli imputati di Guido Giannettini del Servizio informazioni difesa dello Stato, all'evasione dal carcere di Casale Monferrato di Renato Curcio a opera di un commando delle Brigate Rosse, fino alla riforma dell'assetto radiotelevisivo con la legittimazione delle reti private via cavo a carattere locale.

Tredici gli appuntamenti previsti nel cartellone, il prossimo, il 27 giugno, con il giornalista televisivo, conduttore del talk show Accordi & disaccordi insieme ad Andrea Scanzi e Marco Travaglio, Luca Sommi che, dialogando con la giornalista de L'Unione Sarda, Caterina De Roberto, presenta il libro La bellezza - Istruzioni per l'uso, un viaggio intorno al patrimonio culturale, storico e morale dell'umanità per cercare la bellezza etica come antidoto alla superficialità della società moderna.

