Il presidente dell’Università della Terza Età della Trexenta, Giorgio Pipia, ha inaugurato il nuovo anno accademico nei locali dell’ex Banco di Sardegna nel Largo Montegranatico 1 a Suelli.

Dopo il lungo periodo di restrizioni per l’emergenza sanitaria legata al diffondersi del Covid-19 riprendono le lezioni in presenza nella nuova sede dell’Università, nel centro del paese. I corsi si terranno nel pieno rispetto delle regole di sicurezza, per tutelare i soci, la maggior parte anziani, categoria maggiormente a rischio.

Il progetto nasce per coniugare interesse alla cultura e bisogno di socializzazione della popolazione non più giovanissima, ed è rivolto ai residenti dei Comuni dell’intera Trexenta. Propone percorsi esperienziali dove la cultura diventa veicolo di coesione sociale, volto a raggiungere anche fasce di utenza debole proponendosi come polo attrattivo e di relazione per tutti i cittadini.

È aperta a tutti i cittadini che volessero avere un centro di aggregazione ove relazionare con gli altri per la propria crescita culturale e sociale, in un clima di serenità e di civile intrattenimento.

