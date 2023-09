Tema: Fotografia di viaggio. Giudice di gara: Steve McCurry. Vincitore: Stefano Lotumolo. Ebbene sì: il fotografo toscano, naturalizzato olbiese, si è aggiudicato il primo premio del concorso internazionale di The Independent Photographer.

E lo ha fatto con un’immagine suggestiva, scattata in Costa d’Avorio, che gli ha permesso di sbaragliare la concorrenza e conquistare McCurry, il celebre fotografo statunitense noto al grande pubblico per il famoso ritratto della ragazza afgana dagli occhi verdi. Che il gradino più alto del podio di Lotumolo lo motiva così: «La cosa intrigante di questa immagine è il modo in cui le figure in abito da cerimonia e maschere sono giustapposte al ragazzo che le guarda indossando una camicia moderna nella stessa tavolozza di colori. La luce, la composizione e l'inquadratura delle figure tra le finestre – spiega McCurry – dirigono lo sguardo verso il punto focale principale e poi il ragazzino fa da contrappunto. È un contrasto gentile ma vivido tra tradizionalismo e modernità».

Intanto, per chi avesse fallito l’appuntamento, la mostra allestita a Olbia da Lotumolo è ancora aperta: è dunque ancora possibile ammirare parte dell’immensa opera del 36enne fotografo originario di Lucca, esposta in Piazza Santa Croce fino a domenica, dalle 17 alle 23.

