La città di Sorso si prepara a partecipare alla VI Giornata nazionale della "Camminata tra gli Olivi" evento promosso dall’Associazione nazionale Città dell’Olio e dall’Assessorato alle Attività produttive e Turismo del Comune di Sorso, in collaborazione con l’Organizzazione produttori Assolisa e il Frantoio Uggias.

L’evento, in programma domenica 30 ottobre, che coinvolge 17 regioni, si svolgerà in contemporanea in tutta Italia e a Sorso, Città dell’Olio, una iniziativa che porterà alla scoperta degli uliveti più antichi del territorio con una serie di tappe in cui saranno mostrate le tecniche di coltivazione, lavorazione e trasformazione con le quali si ottiene il rinomato olio locale.

Lungo il percorso i partecipanti potranno prendere parte ad attività ricreative, pratiche di olivicoltura, dimostrazione pratica di potatura e degustazione di olii ottenuti da olive Bosana, prodotti tipici e vini del territorio. Si parte dal Palazzo Baronale (via Convento, 10), per proseguire in un tragitto urbano e periurbano di due chilometri, con la passeggiata fra le vie del paese per raggiungere poi gli uliveti nella campagna alla periferia della città.

