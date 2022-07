Sarà presto restaurato a Sinnai il murales realizzato nel 1964 su una parente della sede della Asl di via D'Arborea che a quei tempi ospitava le scuole elementari. Prevista una spesa di 20mila euro recuperati con le economie dei lavori in corso per la sistemazione dell'edificio.

L'opera realizzata dal pittore Foiso Fois presenta nella parte alta significativi punti di distacco dell’intonaco causati da infiltrazioni di acqua piovana. La base del dipinto sarà messa in sicurezza dall'umidità di risalita e dalle infiltrazioni.

Il murales è intitolato “La Rinascita”. L'autore, nato a Iglesias nel 1916, è stato tra i pittori maggiormente innovativi della metà del XX secolo in Sardegna. Rappresentò lotte sociali e operaie, riuscendo a comunicare la sua visione politica attraverso la pittura. Il progetto è stato approvato stamattina dalla Giunta comunale.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata