Il titolo dell'album, "Sighida" significa seguito, continuità. Ed è proprio il senso dell'incontro tra due generazioni della musica in Sardegna: da un lato un veterano come lo strumentista, compositore e ricercatore cagliaritano Mauro Palmas e il diciannovenne organettista di Orosei Giacomo Vardeu. Reduci da quattro concerti in Svizzera e Germania, l'inedito duo riprende il giro di presentazioni in Sardegna: domenica a Sassari negli spazi del Vecchio Mulino, in via Frigaglia, con inizio alle 18.30; sabato 12, nuovamente a Monserrato, con inizio alle 20.

Il risultato dell'incontro tra il veterano Palmas e l'emergente Vardeu è un dialogo musicale emozionante e coinvolgente, che partendo dal passato guarda al futuro attraverso un repertorio che spazia dalla rivisitazione della tradizione sarda alle sonorità europee e mediterranee. L'album, composto da dieci brani, vede anche la partecipazione del Cuncordu e Tenore de Orosei, eccellenza del canto corale isolano, in due intense tracce: "Nanneddu meu" e "Libera me, Domine".

L'album "Sighida" ha inaugurato l'etichetta Mare e Miniere, dedicata alle produzioni nate nell'ambito dei seminari di canto, musica e danza popolare organizzati a Portoscuso, nel Sud Sardegna, dall'associazione Elenaledda Vox.

