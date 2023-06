Sbandieratori e Musici della città dei candelieri di Sassari, i costumi tradizionali di alcuni paesi dell’isola, i colori e le atmosfere di una giostra equestre spettacolare.

Nel pomeriggio è cominciato a Porto Torres Il Palio di Santu Bainzu, la corsa all’anello che vede protagonisti 21 cavalieri alle prese con capacità e precisione, lungo la striscia di sabbia lunga 350 metri che dalla Torre Aragonese giunge sino alla piazza degli Eroi dell’Onda. Dopo sei anni ritorna in grande stile la manifestazione che ha raggiunto la sesta edizione, una rievocazione storica del tradizionale Palio che si svolgeva nella città turritana negli anni ’50.

Una festa di pubblico e di presenze lungo via Mare e nel corso cittadino dove è cominciata la sfilata dei costumi accompagnati dal suono dei tamburi e dall’esibizione degli sbandieratori. Poi spazio alla gara con tre discese per ciascuno dei cavalieri che dovrà centrare gli anelli posti in alto alla pista.

Al termine del corteo guidato dal gruppo Folk Li Bainzini dell'associazione Etnos, anche le acrobazie sui cavalli, le Pariglie dell'associazione ippica Giara Oristanese. A presentare la manifestazione lo speaker Giuliano Marongiu e l’epigrafista Giuseppe Piras.

