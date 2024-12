Sestu, città di artisti. Lo dimostra una volta di più anche la nuova mostra organizzata a Casa Ofelia, in via Parrocchia. 18 artisti, tutti residenti o provenienti dalla cittadina, espongono le loro opere. La mostra, patrocinata dal Comune, fa parte della serie di eventi per la manifestazione "Natale Insieme", a cura della Pro Loco.

Gli artisti sono Giorgio Loi, Benedetta Tidu, Rita Carla Piras, Renzo Manunza, Ferruccio Ferru, Alice Pinna Pintor, Lucia Serra, Marino Manca, Dario Cannas, Benito Pili, M. Rosaria Serra, Francesco Pitzanti, Anna Paola Nioi, Agnes Zimmermann con Luca Cocco, Francesco Mameli, Valerio Ollargiu, Marco Cannas.

La mostra nasce da un'idea di Rosaria Serra: «Abbiamo capito parlando tra noi quanti artisti lavorano o vivono nella nostra cittadina, tante passioni e abilità diverse. Da qui abbiamo pensato di ritrovarci, tutti insieme».

Ecco dunque le sculture di Benito Pili, che ha già realizzato il monumento per il Parco Martiri delle Foibe, i disegni di Agnes Zimmermann e Luca Cocco, già autori di molti murales in giro per Sestu e per la Sardegna, le tegole lavorate da Valerio Ollargiu, che ha anche creato un suo giardino nel quartiere Dedalo. E tanti altri.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, dalle 16.30 alle 19.30, e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e sarà aperta sino al 12 dicembre. Ingresso libero.

