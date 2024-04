Tutto pronto nel Parteolla per "Il Serdiana Wine festival- Intrecci di vite", in programma domenica a Serdiana. Sarà una giornata intensa, sorseggiando calici di vino di tante cantine locali, ma anche degustando altri prodotti tipici, ascoltando buona musica live e calandosi in esperienze pienamente immersive. Le storiche virtù del territorio, valorizzate dal lavoro dei viticoltori, danno origine a vini di indiscussa qualità, apprezzati in Italia e anche all’estero. Un mercato di pregio, quindi, che offre nuove opportunità di consumo e di sviluppo anche nel settore enoturistico.

«Domenica sarà una giornata di festa: grazie al prezioso lavoro delle associazioni del paese verrà coinvolta attivamente tutta la comunità e potremo far conoscere le nostre eccellenze ben oltre i nostri confini - spiega il sindaco Maurizio Cuccu -. Fin da subito l’amministrazione ha lavorato per valorizzare il ruolo di primaria importanza che Serdiana riveste nel settore vitivinicolo. ‘Intrecci di vite’, mettendo in risalto le eccellenze enogastronomiche, paesaggistiche e culturali del territorio serdianese, consente di dare concretezza a questo obiettivo».

«Serdiana è il secondo paese in Sardegna per superficie vitata, ben mille ettari, e annovera numerose cantine, tutte di qualità, con vari riconoscimenti internazionali all’attivo, come ha confermato anche il Vinitaly 2024 - aggiunge l’assessore all’Agricoltura e alle attività produttive Paolo Mura -. Con quest’evento intendiamo promuovere un territorio che sin dall’epoca romana è stato utilizzato per la coltivazione della vite, come dimostra anche il palmento ritrovato nella chiesa romanica di Santa Maria di Sibiola».

Sono otto le cantine del Parteolla che partecipano alla rassegna: Argiolas, Audarya, Pala, Mora&Memo, Cantina Antonella Corda, Mulleri, Cantine di Dolianova, Tenute Faragò. Tanti sapori, tanta qualità per gli amanti del buon vino. In collaborazione con l’associazione Gocce di Solidarietà, l’associazione Folcloristica Sibiola, la Pro Loco locale e l’oratorio San Salvatore si potranno acquistare i calici in diversi punti-ticket, per poi ritirarli a Casa Angius, Casa Saba e Casa Carta.

