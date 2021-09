Unica sede sarda per il corso di Medicina Veterinaria, Sassari ha inaugurato questa mattina la serie dei test d’ingresso ai corsi di laurea a programmazione nazionale.Ben 250 candidati (8 in più dell'anno scorso) si sono presentati nelle aule del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università, in viale Mancini, per sostenere le prove, in contemporanea con gli altri atenei italiani.

I posti disponibili sono 40 più 6 riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero.

I candidati e le candidate, per poter accedere ai locali, hanno dovuto esibire il green pass o il certificato di tampone negativo al Covid effettuato massimo 48 ore prima.

Durante i 100 minuti concessi per la prova, i candidati hanno dovuto risolvere 60 quesiti di cultura generale, ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica.

Il 28 settembre nell’area riservata del portale Universitaly verrà pubblicata la graduatoria nazionale di merito nominativa.

Venerdì saranno oltre 700 i candidati ai test di ammissione per Medicina e Chirurgia e per Odontoiatria e Protesi dentaria. I candidati e le candidate dovranno presentarsi alle 9 in via Piandanna, via Vienna e viale Mancini a seconda dell’iniziale del cognome. Il test prenderà il via alle 13 su tutto il territorio nazionale.

