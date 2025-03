Si intitola “Buon compleanno, Toti” l'evento che celebrerà i 95 anni dello scrittore sassarese morto 6 anni fa. Dopo il successo dell'edizione passata si rinnova l'iniziativa dove i lettori sono chiamati a scegliere la propria "pagina del cuore" e leggerla in pubblico. L'appuntamento è per venerdì alle 19 presso la nuova sede Clip in piazza Pescheria a Sassari.

Non solo "Procedura" che ha vinto il Prermio Viareggio 1989, ma anche "Snuff", "Corpus", "Cenere e ghiaccio", "Un morso di formica", giusto per citare alcune delle sue opere. Sono tante le pagine di narrativa, saggi e poesia di Salvatore Mannuzzu rimaste nel cuore dei lettori.

Chiunque potrà leggere in pubblico un brano delle sue opere della durata orientativa di cinque minuti. È importante prenotare e indicare il testo scelto per evitare doppioni.

L'evento è organizzato dal Festival Pensieri e Parole, Clip Informale e Libreria Koinè.

© Riproduzione riservata