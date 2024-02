Si è svolta al Teatro Comunale l’inaugurazione del 462° anno accademico dell’Università di Sassari.

Ospite d’onore il Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei), che ha tenuto la lectio magistralis dal titolo “I pilastri per una convivenza pacifica alla luce dell’enciclica Fratelli tutti, di Papa Francesco”.

All’ingresso del Comunale, il cardinal Zuppi ha scandito: «Ci sono tante guerre, tanti pezzi della guerra mondiale, e un Paese come il nostro deve promuovere la pace in tutto il mondo».

Prima della relazione del rettore Gavino Mariotti su quanto realizzato nell’ateneo sassarese, ha preso la parola il sindaco di Sassari Nanni Campus, che ha speso due parole per rimarcare «il dovere di andare a votare, di non rinunciare al diritto di cercare di scegliere il bene per la propria terra».

L’Arcivescovo metropolita di Sassari, monsignor Gian Franco Saba, ha ringraziato il cardinal Zuppi per avere accettato l’invito, mentre l’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria, in rappresentanza del governatore Solinas, ha detto: «I rapporti tra Regione e Università non sono mai stati così stretti e fecondi».

© Riproduzione riservata