Una giornata di studi che esaminerà il diritto alla bellezza nel quadro dei principi costituzionali e del diritto internazionale, con particolare attenzione alla sua rilevanza per l’inclusione sociale e l’accessibilità culturale.

Il convegno “Arte pubblica, rigenerazione urbana e diritto alla bellezza” si svolgerà giovedì nell’Auditorium Ex - Ma.Ter dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari, dalle 9 alle 18.

Tra gli obiettivi c’è anche quello di indagare il legame tra tutela del patrimonio culturale, sviluppo personale e benessere collettivo, evidenziando l’importanza della bellezza come valore universale e strumento per il superamento di disuguaglianze sociali, discutendo il potenziale innovativo stesso del diritto alla bellezza nel contesto della rigenerazione urbana, identificando l’arte e la cultura come fattori strategici per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto di ricerca (cd. PRIN) finanziato dall’Unione Europea con fondi PNRR su Bando 2022 con l'Accademia di Napoli quale capofila, e in collaborazione tra l'Accademia di Sassari, l'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, l'Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l'Università degli studi di Palermo.

© Riproduzione riservata