Le fiabe della tradizione popolare sarda protagoniste a Sarroch, in un viaggio indietro nel tempo per raccontare ai più piccoli come si festeggiava il Natale in passato.

L'associazione culturale Visit Sarroch, in collaborazione con la parrocchia di Santa Vittoria organizza “Sa Die 'e Nadale”, un appuntamento dedicato a tutta la comunità. L’appuntamento è per domenica alle 18,30, nel teatro dell’oratorio: l’ingresso è gratuito, ma ci sarà la possibilità di offrire un contributo per sostenere le opere della parrocchia. Sheila Franchi, presidente di Visit Sarroch, spiega l’obiettivo dell’appuntamento: “Attraverso le pagine di Grazia Deledda e Sergio Atzeni, e i ricordi dei più anziani, si parlerà delle tradizioni popolari della nostra terra, in particolar modo di quelle legate al Natale. Per la nostra comunità sarà un’occasione per ritrovarci e condividere una piacevole serata in compagnia. A fine serata ci sarà un piccolo rinfresco all'ingresso dell'oratorio: chiunque potrà portare da mangiare per trascorrere qualche momento di convivialità”.

