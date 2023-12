Ai blocchi di partenza oggi "Passaggi d’autore, intrecci mediterranei", il festival del cortometraggio dei Paesi del Mediterraneo organizzato dal Circolo del cinema immagini.

Oggi prende dunque il via la 19esima edizione prevista fino al 7 dicembre nell’aula consiliare di Sant'Antioco con la visione dei primi sei film brevi di Intrecci mediterranei, sezione più corposa del festival che nell'arco di quattro giornate proporrà ventiquattro cortometraggi.

Si comincia stasera alle 17 con “Il compleanno di Enrico” del regista Francesco Sossai. Dalle 21 spazio a una selezione di film provenienti dal festival di Clermond Ferrand, la più grande manifestazione internazionale dedicata ai cortometraggi, nonché secondo festival in Francia, dopo Cannes.

Fra i corti in visione "Nothing Holier Than A Dolphin", di Isabella Margara.

