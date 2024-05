Sarà inaugurata sabato, alle 18,30, la nuova mostra al Murats. "Ti sei vestita di bianco", curata da Anna Rita Punzo, è organizzata dal Museo Unico Regionale dell'Arte Tessile Sarda, dal Comune di Samugheo, Orientare Srl, in collaborazione con Soroptimist Club Oristano. In occasione dell’inaugurazione interverranno il sindaco Basilio Patta, l'assessora alla Cultura Elisabetta Sanna, la presidentessa del Soroptimist Club di Oristano Anna Maria Marrocu e la direttrice del MURATS Anna Rita Punzo.

"Ti sei vestita di bianco" è il passo tratto dal componimento "A Pippa" che la poetessa Alda Merini scrisse in memoria di Giuseppina Pasqualino di Marineo, in arte Pippa Bacca, atrocemente strappata alla vita nei pressi della cittadina di Gezbe, in Turchia, durante il viaggio-performance in autostop "Brides on tour" (2008) che avrebbe dovuto condurla da Milano a Gerusalemme.

Il verso diventa il titolo di una mostra che intende indagare i più significati dell'abito, del velo e del corredo della sposa, attraverso le opere di Oreste Pipolo, Pietruccia Bassu e della stessa Pippa Bacca di cui quest'anno, in occasione dei 50 anni dalla nascita, il Museo MURATS celebra il ricordo e la ricerca artistica attraverso l'esposizione di una selezione di opere capaci di evocare riti e simboli archetipici afferenti alla sacralità della natura e al culto della Mater Matuta.

