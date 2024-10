Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti quello in programma all’Orto Giardino Mariposa de Cardu, in località su Idanu a Quartucciu.

Oggi alle 15 e in replica alle 16.30 debutterà la nuova produzione de Il Crogiuolo “Hortus in margine”, in replica poi domani alle 11.

La performance nasce dal desiderio di immergersi dentro trame, fatte di tessiture tra luoghi, spazi, persone e contesti. Ha origine dalla necessità di vivere il teatro e le azioni teatrali in territori specifici come atti di rigenerazione, di mescolanza tra esseri, ambiente, arte e società. Intrecci in cui sentire-partecipare-comunicare tra mondo, ambiente e elementi. uno spazio di dialogo, tra racconti che appartengono al passato del luogo, che ora accoglie l’Orto-Giardino Mariposa de Cardu, le piante che lo abitano, la memoria della terra e dell’acqua che lo ha attraversato e le storie delle persone che lo vivono oggi creativamente, affettivamente e poeticamente.

E sempre oggi, alle 17.30, tra i canneti dell’Orto verrà presenta un'opera delicata e molto bella: il libro "Froris Arestis. Fiori selvatici della campagna sarda. Disegni per ricamo" di Sabina Scattu.

L’autrice guida il lettore in un percorso tra fiori e ricami. La passione per la botanica e l’arte del filo si intrecciano in modo magico, invitandoci a scoprire un mondo di dettagli che spesso, nella frenesia della vita, sfuggono al nostro sguardo distratto. Sabina Scattu, ricamatrice, insegnante di ricamo, da sempre interessata alle Arti di Filo.

Mariposa de Cardu è un progetto de Il Crogiuolo - centro di intervento teatrale in memoria di Luisa e Stefano Atzeri.

