A Quartucciu, l’aria di settembre si riempie di storia, fede e festa. Dal 21 al 23, il piccolo centro alle porte di Cagliari celebra la Madonna della Difesa e la quarantaquattresima edizione della Mostra del Pane e del dolce con un mix di spiritualità e vivace tradizione popolare.

La Madonna della Difesa non è solo una ricorrenza religiosa: è un’occasione per tutta la comunità di ritrovarsi e rivivere antichi legami, rinnovando lo spirito di appartenenza che solo una festa paesana può generare.

Le celebrazioni, organizzate dalla Parrocchia di San Giorgio Martire e dal Comitato Stabile, hanno già preso il via con la novena, ma il cuore pulsante degli eventi sarà la processione solenne di sabato 21 settembre, seguita dalla domenica dedicata alle Messe e dalla messa per malati e anziani del lunedì.

Non mancheranno momenti di puro intrattenimento: le serate musicali vedranno un tributo a Loredana Bertè e l’esibizione del gruppo RadioFolk. Le strade di Quartucciu si animeranno con stand gastronomici, bancarelle, mostre e giochi per bambini, trasformando il paese in un teatro all’aperto, dove ogni angolo racconta una storia, tra passato e presente.

Mentre a DomusArT la Pro Loco per i prossimi tre giorni ospita la mostra del Pane e del dolce, la formula da quarantaquattro anni è sempre la stessa: artigiane e artigiani da diversi centri della Sardegna metteranno in mostra le loro gustose creazioni.

