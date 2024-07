All’imbrunire di lunedì 22 luglio (ore 19) all’Orto Giardino di Mariposa de Cardu arriva l’attrice di fama nazionale Isabella Carloni che presenterà il suo libro “Le irriverenti. Quattro monologhi oltre lo specchio".

Una passione che va oltre la storia, un amore sbilenco, una vita scandalosa, un mito rovesciato: le figure femminili che si ritrovano nei quattro scritti per la scena, che l’autrice qui seleziona dalla sua ricerca drammaturgica, sono figure in bilico, portatrici di un disagio, di un sogno, di un’utopia politica, incapaci di adattarsi alle convenzioni, ribelli alle strade tracciate, ai confini imposti. La rilettura che la stessa autrice ne fa in originali controcanti che accompagnano i testi teatrali riconnette quelle passioni a un sogno più grande e alimenta un’altra visione dell’umano, che il teatro rigenera, lasciando intravedere un diverso modo di abitare il mondo.

Isabella Carloni è nata nelle Marche e cresciuta in un paese sonoro, Castelfidardo, noto nel mondo per la produzione di fisarmoniche. Mostra fin da piccola uno spiccato talento per il canto e la recitazione, ma “distratta” da un Saturno in Capricorno, cerca di resistere all’attrazione del palcoscenico, prima con il basket agonistico e poi con lo studio della Filosofia. Si laurea con lode in Storia della Filosofia moderna.

Il progetto Mariposa de Cardu, promosso da Il Crogiuolo in memoria di Luisa e Stefano Atzeri sposa la sostenibilità: acqua in borraccia e abbigliamento comodo. Per partecipare all’incontro è necessario prenotare tramite un messaggio WhatsApp al numero 3348821892.

