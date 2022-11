Pula si prepara a celebrare la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Venerdì, a partire dalle 16,30, nell’aula consiliare del Municipio, diversi ospiti affronteranno il problema dal punto di vista sociale e antropologico.

All’appuntamento, organizzato dall’assessorato alle Politiche sociali, parteciperanno i rappresentanti del Centro antiviolenza “Donne al traguardo”, e i carabinieri della stazione di Pula. Al dibattito prenderanno parte anche i professionisti dei Servizi sociali di Pula.

Durante i lavori verrà inoltre presentato il libro “Ainnantis – storie di donne di una Sardegna che va oltre”, di Carmen Angioni e Giorgia Luppi. All’appuntamento parteciperà l’educatore Lorenzo Braina, che offrirà il suo contributo per affrontare il problema della violenza sulle donne.

Inoltre, da oggi sino al 2 dicembre, nella Biblioteca comunale dell’ex Regia pretura, in via Nora, sarà possibile visitare la mostra bibliografica “Anime: donne strappate al corpo”, con una vasta raccolta libraria a tema.

I testi saranno in esposizione e prestito per tutto il periodo.

