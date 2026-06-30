Sesta edizione per il Festival ConTenere, ideato dal direttore artistico Simone Gelsomino e prodotto dall'Associazione ACME con il contributo della Fondazione di Sardegna. A partire dal 3 luglio per quattro venerdì consecutivi, alle ore 21. la Casa Santi Angeli di Sassari ospiterà il ciclo di incontri “Presenza e Consapevolezza”, dove professionisti ed esperti si confronteranno su tematiche profonde e attuali viste attraverso l’arte, la filosofia, la psicologia, la sociologia, l’antropologia e la musica.

Si parte questo venerdì con “Il bello del brutto. Immagini e idee sull'estetica della sofferenza”, un incontro dedicato al modo in cui immagini, media e arte rappresentano il dolore e la sofferenza, interrogandosi sul fascino delle narrazioni thriller, noir e horror. Ne discuteranno il giornalista e scrittore Gianni Garrucciu, la psicologa e psicoterapeuta Paola Ortu con un intervento performativo e l'artista visivo Manuel Casati.

Gli altri incontri- Il 10 luglio il tema è “Nel mondo dove vivo. Immagini e idee di geopolitica e globalizzazione”. Il 17 il Festival affronterà il tema delle periferie con “Anche se non lo vedo. Immagini e idee sulle periferie e la rigenerazione”.

Chiusura il 24 luglio con “Se sta bene fa star bene. Immagini e idee sul welfare culturale”, dedicato al valore della cultura come strumento di benessere individuale e collettivo. Anche quest’anno torneranno gli ospiti fissi delle precedenti edizioni: Francesca Arca, speaker radiofonica e giornalista, Mattia Mulas, fondatore e direttore dell'Emporio della Solidarietà dell'APS Braccia Tese, e il fumettista satirico Antonio Cabras.

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