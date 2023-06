Scade domani il termine per prendere parte al Premio enoletterario “Vermentino”, concorso legato alla nota kermesse autunnale “Benvenuto Vermentino”, dedicata al vino bianco docg della Gallura.

La settima edizione vedrà la cerimonia di premiazione il 7 ottobre ad Olbia; l’evento finale avrà come testimonial l’attore e musicista Neri Marcorè. Il premio, assegnato a un'opera italiana edita e che negli ultimi anni sta diventando sempre più di risonanza nazionale, accoglie le pagine che sappiano narrare di vino e del mondo dei vigneti. Anche in questa occasione, “i partner dell'iniziativa hanno posto l'accento sull'importanza del racconto – si legge nella nota della Camera di Commercio di Sassari - capace di descrivere i paesaggi rurali, le specificità dei territori ma soprattutto le anime e la laboriosità di un paese capace di esprimere una grande passione enologica”.

Le opere che parteciperanno al riconoscimento - ideato dalla Camera di Commercio di Sassari e dal Comune di Olbia (insieme al Comune di Castelnuovo Magra in Liguria) - nel quale, l’anno scorso, ha vinto la scrittrice di best-sellers Felicia Kingsley con "Non è un paese per single", saranno valutate dell'attenta giuria presieduta dalla vicepresidente della Camera di Commercio di Sassari, Maria Amelia Lai.

