Un uomo di storia, ricerca e rigoroso studio, che ha contribuito a rinnovare l'insegnamento della storia nell'Isola: sta per avvicinarsi la dodicesima edizione del Festival Premio Emilio Lussu, con una nuova anteprima a Cagliari per questo giovedì, nell'omaggio dal titolo "Giuseppe Serri. Uno storico per la scuola". A tributare l'accademico scomparso nel 2014, gli ospiti Gian Giacomo Ortu, Gianfranco Tore e l'associazione Le Pleiadi – di cui Serri è stato a lungo animatore – dalle 18:30 alla Sala Rossa dell'Hostel Marina, nelle scalette Santo Sepolcro al civico 3.

Nel più recente degli incontri culturali promossi dall'associazione L'Alambicco, sarà ricordato non solo un importante docente universitario e studioso di storia sociale e demografia storica, ma anche e soprattutto un intellettuale dedito alla divulgazione e al rinnovamento delle pratiche didattiche, ancor oggi un punto di riferimento per insegnanti, ricercatori e appassionati alla disciplina. Mentre Ortu ne racconterà l'impegno per l'Istituto Sardo per la Storia della Resistenza e dell'Autonomia, Tore andrà ad approfondire il prezioso contributo accademico di Serri, grazie al rigore metodologico e all'originalità dei suoi studi. A rappresentare Le Pleiadi invece, Maria Tore, Graziella Capelli, Bruna Pitzolu, Nuncia Rita Russo e Rosangela Russo, nella memoria del lavoro svolto accanto a Serri nell'opera di divulgazione e didattica.

Nato a Nule nel 1934, il docente e studioso conseguì poi la maturità classica al Liceo Dettori di Cagliari, seguita dalla laurea in Giurisprudenza: ma in breve tempo il suo interesse si riversò sugli studi storici e umanistici, arrivando alla cattedra di Storia Moderna della Facoltà di Lettere del capoluogo, e dedicandosi a studi e ricerche tutt'oggi fondamentali. Un ruolo che lo portò anche a riflettere sulla didattica della storia, contribuendo alla costruzione di nuovi strumenti e metodi per l’insegnamento anche all'interno della Commissione didattica dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione. Gli ultimi anni della sua vita lo hanno visto promuovere Le Pleiadi, creata con un gruppo di insegnanti nell'obiettivo di promuovere la conoscenza della storia civile di Cagliari e del territorio.

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