Letteratura e poesia, musica e libri per celebrare l’arrivo della Primavera e il lascito artistico di Carlo Valle, attore scomparso due anni fa. Con le premiazioni del concorso si è chiusa nel Teatro Civico la settimana il sipario sul PLICS, il Premio Letterario Internazionale “Città di Sassari”.

Venerdì l’incontro con il giornalista e scrittore Diego Cugia in città per presentare il suo ultimo romanzo “Il principe azzurro”, la vera storia di Corradino di Svevia. Sul palco a chiacchierare con l’autore, insieme a Leonardo Onida, ideatore ed organizzatore del premio letterario e del cantiere poetico, anche il giornalista Rai Mario Mossa.

I vincitori del Premio Plics 2024- Per la sezione “Poesia edita”, premio dedicato ad Angelo Mundula, ha vinto la poesia Ninnananna Telemimamma (Ed. Kaba) di Annamaria Farabbi, il premio della critica è andato alle poesie “Al di qua di noi” (Ed. Arcipelago Itaca) di Paolo Pistoletti e “L’ altalena che non c’era” (Ed. ZTT Est) di Andreina Trusgnach. Per la sezione “Poesia Inedita” dedicata a Maria Carta, il primo premio è andato alla poesia “Kobarid” di Sergio Gallo.

Nella sezione “Narrativa breve – racconto”, premio dedicato allo scrittore Salvatore Mannuzzu, il primo premio vittoria di Adele Loriga con il suo "Miele e terra di pietra", mentre nella sezione “Romanzo”, premio dedicato allo scrittore Sergio Atzeni, il primo premio è stato assegnato a Nicola Brami con “Melinoe vestita di Zafferano" (Ed. Atlantide). Menzione speciale - premio della Critica a “I fornelli dei naviganti" (Ed. Maxottantotto) di Marialuisa Naitana Azzena.

Infine, per la sezione “Cantautorato” dedicata a Marisa Sannia, il primo premio lo ha conquistato Fabrizio Frabetti con "Cani nella notte" e "Radio dell'Est". Premio della Critica a "Clessidra" e "Cme un'onda" del gruppo AsAp.

